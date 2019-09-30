Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı

2019-2020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri kenti tanıma fırsatı buluyor. Bu kapsamda öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıt Müzesini ziyaret etti.

270 ÖĞRENCİ KÂĞIT MÜZESİNİ GEZECEK

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Kocaeli’ne ilk defa gelen öğrencilerin uyum süreci çeşitli programlar ile devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmeye başlayan 270 öğrenci Eylül ayı boyunca gruplar halinde SEKA Kâğıt Müzesini ziyaret edecek.

İLK KAFİLE HAYRAN KALDI

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Eylül ayı boyunca Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri gruplar halinde Kâğıt Müzesini ziyaret edecek. Bu kapsamda kenti tanıma fırsatı bulan öğrencilerin ilk kafilesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıt Müzesine hayran kaldı.

ENDÜSTRİYEL MİRAS

Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olan Kâğıt Müzesi, öğrencilerden büyük beğeni alırken, öğrenciler bol bol fotoğraf çektirerek güzel anları ölümsüzleştirdi.









