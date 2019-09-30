banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesini gezdi.

Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi'ne hayran kaldı

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:43

2019-2020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri kenti tanıma fırsatı buluyor. Bu kapsamda öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıt Müzesini ziyaret etti.

 

270 ÖĞRENCİ KÂĞIT MÜZESİNİ GEZECEK

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Kocaeli’ne ilk defa gelen öğrencilerin uyum süreci çeşitli programlar ile devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görmeye başlayan 270 öğrenci Eylül ayı boyunca gruplar halinde SEKA Kâğıt Müzesini ziyaret edecek.

 

İLK KAFİLE HAYRAN KALDI

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Eylül ayı boyunca Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri gruplar halinde Kâğıt Müzesini ziyaret edecek. Bu kapsamda kenti tanıma fırsatı bulan öğrencilerin ilk kafilesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıt Müzesine hayran kaldı.

 

ENDÜSTRİYEL MİRAS

Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye dönüşüm projesi olan Kâğıt Müzesi, öğrencilerden büyük beğeni alırken, öğrenciler bol bol fotoğraf çektirerek güzel anları ölümsüzleştirdi.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bu bağlantı yolu İstanbul’a ulaşımı kolaylaştıracak Bu bağlantı yolu İstanbul’a ulaşımı kolaylaştıracak
Kayaüstü Yaylası yürüyüşünde örnek davranış Kayaüstü Yaylası yürüyüşünde örnek davranış
Gebze'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Gebze'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı:...
Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı
TIR ALEV ALEV YANDI TIR ALEV ALEV YANDI
Gebze’deki 7 katlı otoparkın iç kısım çalışmaları başladı Gebze’deki 7 katlı otoparkın iç kısım çalışmaları...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bu bağlantı yolu İstanbul’a ulaşımı kolaylaştıracak
Tuzla- Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde zemin iyileştirme ve fore kazık çalışmaları...

Haberi Oku