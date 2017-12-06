Tıp Öğrencilerinden anlamlı proje

Kronik (süreğen) hastalığı olan çocukların birer dileklerini yerine getirip, iyileşme süreçlerine manevi katkı sağlamayı amaçlayan bir öğrenci hareketliliği olarak 2014 yılında başlayan ‘Leyla’dan Sonra Projesi’yle Tıp Fakültesi öğrencileri çocukları ziyaret edip onlara istedikleri hediyeleri vererek gönül bağı oluşturuyor. Proje koordinatörü Sema Nur Karanlık, 2014 yılında Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerinin hayata geçirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanında hızla büyüyen bu değerli öğrenci oluşumunun KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de yoluna hızla devam ettiğini söyledi.

Sema Nur Karanlık, “Çocukları öğle aralarında ziyaret edip, onlarla oyunlar oynuyoruz. Çocukların dileklerini yerine getirerek gönül bağı oluşturuyoruz” dedi.

256 ÇOCUĞUN HEDİYESİ VERİLDİ

KOÜ Tıp Fakültesi ‘Leyla’dan Sonra’ Dönem Koordinatörü Sena Buse Beydilli, çocuklarla yılbaşında, 23 Nisan’da ve diğer günlerde hastanenin pediatri odasında veya İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle vakit geçirip onların umutlarına ortak olmaya devam ettiklerini söyledi. “Bugüne kadar 256 çocuğu hayalini kurdukları kitap, ayakkabı, oyuncak, doktor önlüğü, mezuniyet elbisesi gibi ihtiyaçları ile buluşturduk. Bazı çocuklarımız hem kendileri hem de diğer çocuklar için boyama kitapları gibi isteklerde bulunuyor” diyen Beydilli, bunun yanı sıra iki yıl önce Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi (DETAB)’nin yanına bugüne kadar ziyaret edilen çocukların hayalleri ve umutlarıyla beraber kök salmaları için de bir hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

ÖNEMLİ BİR PROJE DAHA

KOÜ Tıp Fakültesi’nin projeye katılan 5. fakülte olduğunu ifade eden ‘Leyla’dan Sonra Projesi’ fakülte sorumlusu Ebsar Nur Güneş ise “Projenin ilham kaynağı olan Leyla’nın dileği gerçekleşemedi fakat onun vesilesiyle binlerce çocuğun dileği gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam edecek” dedi. Ziyarete gidilen lösemi hastası çocukların kan ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda yola çıkılan “Bir Damla Umut” projesine de değinen Güneş, bu proje için gönüllülerin Leyla’dan Sonra sayfasını ziyaret ederek karşılarına çıkan kırmızı butona isim, şehir, telefon ve kan gruplarını yazıp üye olmalarıyla lösemi hastası çocuğa ve ailesine vakit kaybetmeden yardım edilebildiğini aktardı. Ebsar Nur Güneş, aynı zamanda KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin kan bankasıyla çevre illerden gelen hastaların ihtiyaçlarını karşıladıkları bir merkez olduğunu belirtti.