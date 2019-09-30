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TIR ALEV ALEV YANDI

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TIR ALEV ALEV YANDI

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:34

 Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniye Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Gökhan Ördek idaresindeki 31 AAD 021 plakalı tır, Gebze ilçesi Balküpü mevkisinde aniden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü kamyonu yolun kenarına park ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana gelirken, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Tır sürücüsü Gökhan Ördek, aracın birden alev aldığını belirterek, "Ben araçtan atladım ama tır tamamen yandı. Çok şükür canımız sağ." dedi.



AA
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