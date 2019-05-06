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Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Yabancı plakalı tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tır Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:43

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Gebze'de, yabancı plakalı tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden Mirali S. idaresindeki İran plakalı tır, Gebze gişeleri mevkisinde önünde seyreden Kürşat Ö'nün kullandığı 06 FN 6330 plakalı otomobile çarptı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



AA
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