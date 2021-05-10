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Tır Parkında Sona Yaklaşılıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete girecek olan Tır Parkı’nı inceleyerek son durumu hakkında bilgi aldı.

Tır Parkında Sona Yaklaşılıyor

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:35

  Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve beraberindeki AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yönetimi ve belediye teknik ekibiyle birlikte yapımında sona yaklaşılan Tır Parkı’nda incelemede bulundular. 

Başkan Şayir; seçim beyannamesinde sözünü verdiği proje için, Kuzey OSB’ler bağlantı yolu üzerindeki TOKİ’ye ait 50 dönümlük araziyi Dilovası Belediyesi bünyesine katmış ve bölgenin en büyük TIR parkı çalışmalarını başlatmıştı. 

ŞAYİR VE YILDIRIM ALANI İNCELEDİ 

Teknik ekipten son hazırlıklar ile ilgili bilgi alan Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan Tır Parkı sorununu kısa sürede bitirmiş olacağız” dedi. 

Şayir; İlçe halkımızın en büyük gelir kaynağı olan lojistik ve nakliye alanındaki beraberinde getirdiği bir sorun olan, mahalle aralarına park problemi artık bitiyor. Tır Parkı ile sokaklardaki görüntü kirliliği ve tehlikelerde büyük oranda çözülmüş olacak” diye konuştu. 

İSTİHDAM SAĞLAYACAK 

Çok sayıda vatandaşa istihdam sağlayacak olan Tır Parkı ile birlikte ilerleyen süreçte Kamyon ve Tır’cı esnafının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek sosyal tesisleri de yapacaklarını ifade eden Başkan Hamza Şayir; “Belediyemiz tarafından işletilecek olan Tır Parkımızla birlikte belediyemize de önemli bir gelir sağlayacağız” dedi. 









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