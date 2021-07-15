Tırın Çarptığı Bisikletli Öldü

D-100 kara yolu Ankara yönünde C.A. idaresindeki 41 ABA 016 plakalı tır, Eşme mevkisinde arkadaşlarıyla bisikletle ilerleyen Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği eski başkanı Cengiz Anaç'a (70) çarptı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Anaç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü C.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesiyle normale döndü.
Bisiklet tutkunu Anaç'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
AA