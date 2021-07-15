banner635
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tırın Çarptığı Bisikletli Öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

Tırın Çarptığı Bisikletli Öldü

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:03


D-100 kara yolu Ankara yönünde C.A. idaresindeki 41 ABA 016 plakalı tır, Eşme mevkisinde arkadaşlarıyla bisikletle ilerleyen Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği eski başkanı Cengiz Anaç'a (70) çarptı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anaç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü C.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesiyle normale döndü.

Bisiklet tutkunu Anaç'ın, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Protokolü 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit Yakınlarıyla Buluştu Kocaeli Protokolü 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit Yakınlarıyla...
Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Vali Seddar Yavuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı Vali Seddar Yavuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli...
Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Sakarya Nehrinin Karadenize Döküldüğü Adapazarı Karasuda Devri Alem Sakarya Nehrinin Karadenize Döküldüğü Adapazarı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Protokolü 15 Temmuz Gazileri Ve Şehit...
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Unutturulan her zulüm, her katliam tekrar eder. 15 Temmuz'u tekrar ettirmemek için...

Haberi Oku