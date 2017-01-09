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TIR'lara İstanbul yasağı!

İstanbul Valiliği kar nedeniyle TIR'ların trafiğe çıkışını yasakladı.

TIR'lara İstanbul yasağı!

09 Ocak 2017 Pazartesi 22:43

 

İstanbul Valiliği, megakentte devam eden kar yağışı nedeniyle TIR'ların trafiğe çıkışını yasakladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yoğun karyağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tırların trafiğe çıkmaları yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Belediyesi, TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini açıkladı. Cuma günü akşam saatlerinde TEM'de 11 TIR kaymış, uzun kuyruklar oluşmuştu. 


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