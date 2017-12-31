Tiyatro severler GKM’de bir araya geldi

Tiyatro Retorik’in sahnelediği “Bir Yer, Bir Nesne, Bir Fiil” isimli oyun Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı. Ayılma kararı alan Salim ve Rüya’nın son akşamlarında gelen davetsiz misafir Deniz’in bütün planları alt üst ettiği oyun zaman zaman salonda bulunan izleyicileri kahkahalara boğarken zaman zamanda derin düşüncelere sevk etti. Performansları ile göz dolduran oyuncular oyun sonunda Gebzeli tiyatro severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Ocak ayında da birbirinden farklı konu ve konukları ile hız kesmeden devam edecek.