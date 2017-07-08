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TOBB, GTO’dan destek istedi

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi

TOBB, GTO'dan destek istedi

08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:33

TOBB BAŞKANI’NDAN ÖZEL TALEP

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirerek fikir alışverişi yaptı. Görüşmede konuşulan en önemli konulardan biri; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Mayıs 2017 tarihinde katıldığı TOBB 73. Genel Kurulu’nda ülkemiz sanayicilerine yapmış olduğu çağrıda dile getirdiği, yüzde yüz yerli otomobilin TOBB çatısı altındaki sanayicilerimiz tarafından üretilmesi hususu oldu. Türk özel sektörü olarak yerli otomobil konusunda önemli bir sorumluluk üstlenildiğinin altını çizen TOBB Başkanı, GTO Başkanından bu konuda özel bir talepte bulundu.

 

GTO ÖNCÜ ROL OLABİLİR

Söz konusu talepte; tümüyle yerli otomobil imal edebilecek güç ve kabiliyette sanayicilerimiz olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ticari ve sinai yaşama sağladığı her türlü katkıyla ön planda yer alan bu bölgenin sanayicilerinin yerli otomobilin “Türk Malı” olarak üretilmesinde öncü rol üstleneceğine inandığını belirterek, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler öncülüğünde, başarısını bölgesel ve ulusal alanda yürüttüğü projeler ve çalışmalarla tescilleyen Gebze Ticaret Odası’nın, otomotiv sanayi ve otomotiv yan sanayi alanında hizmet veren üyelerinden, bu milli projenin ivedilikle hayata geçirilmesi için destek istedi.

 

FİKİR, GÖNÜL VE İŞBİRLİĞİ...

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özel talebi üzerine gerekenin vakit kaybetmeden yapılacağını dile getiren Gebze Ticaret Odası Başkanı, ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren stratejik bütün sektörlerde, üretim anlamında zenginlikler sunan bir bölgeyi temsil eden Gebze Ticaret Odası üyelerinin, bundan önceki her projede olduğu gibi üzerine düşeni, bu milli projede de layıkıyla yerine getireceğine inancının tam olduğunu yineleyerek, yerli otomobilin ülkemiz ticari hayatına kazandırılması için Gebze Ticaret Odası üyeleri olarak fikir, gönül ve işbirliği içinde olunacağını sözlerine ekledi.


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