TOBB Sanayi Odaları’ndan deprem bölgesine 5 proje

Aralarında Kocaeli Sanayi Odası’nın da bulunduğu TOBB’a bağlı 12 sanayi odası, depremden etkilenen 11 ilin ekonomisinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek 5 proje belirledi





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı, aralarında Kocaeli Sanayi Odası’nın da bulunduğu 12 sanayi odası, depremden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla bir toplantı düzenledi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde ve İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da katılım sağladı. Toplantıda depremden etkilenen illeri ayağa kaldırmak için 5 proje üzerinde fikir birliğine varıldı.









TEDARİKÇİM DEPREM BÖLGESİNDEN

Bu kapsamda belirlenen projelerin başında “Tedarikçim Deprem Bölgesinden’’ projesi yer aldı. Özellikle büyük ölçekli şirketler, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet edildi. Bu çerçevede TOBB Sanayi Veritabanı’ndan bölgedeki üreticilerle gerekli eşleştirmeleri yaparak, bölgedeki ticaretin yeniden canlanması; tüm illerdeki oda/borsalar ile 65 sektör meclisi üyelerine yönelik bilgilendirme yapılarak, ülke genelinde iş çevrelerinin projeye katılımının sağlanması hedefleniyor.





ULUSAL GIDA PERAKENDECİLERİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Oda ve borsalar ile sektör meclisleri kanalıyla “Ulusal Gıda Perakendecileri Çalışması” da başlatıldı. Bu kapsamda ulusal çapta faaliyet gösteren gıda perakendecilerinin tarım ve gıda ürünleri ile hammadde alımlarını deprem bölgesindeki üreticilerden yapması amaçlanıyor.





E-TİCARET PAZARYERLERİNDEN POZİTİF AYRIM

TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi kanalıyla “E-Ticaret Pazaryerlerinden Pozitif Ayrım” projesi kapsamında deprem bölgesindeki firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon almaması uygulamasının sektör genelindeki tüm firmalara yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. Bölgeden internet üzerinden yapılacak satışların, kargo masraflarının düşürülmesi için de kargo şirketleri nezdinde girişimlerde bulunulacak.





TEKNİK DESTEK TEMİNİ

İstihdamın ve ekonomik aktivitenin yeniden canlandırılması, hasar gören üretim tesislerinin tekrar faaliyete başlayabilmesi için oda/borsalar vasıtasıyla ve üyelerin katkılarıyla teknik destek seferberliği başlatılacak.





ÇALIŞANLARA İLAVE GELİR DESTEĞİ

Toplantıda ayrıca deprem bölgesindeki istihdamın toparlanması amacıyla 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta priminin çalışanlara iade edilmesinin faydalı olacağı da değerlendirildi. Böylece söz konusu kesintilerin çalışanlara ilave gelir olarak yansıtılması sağlanmış olacak.

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Sanayi Odaları Konsey Başkanı - İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, TOBB Başkan Yardımcısı - İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, TOBB Başkan Yardımcısı - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı - İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi - Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız.







