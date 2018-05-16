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TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanlığından sonra önceki gün Ankara’da gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74.Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Başkan Zeytinoğlu ,TOBB Yönetim Kurulunda da ayrıca Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Zeytinoğlu, Bu seçim sonucunda ilimizden ilk kez TOBB Yönetim Kuruluna seçilme onuruna sahip kişi oldu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:12

 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
 TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurul'da yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.​
TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.
 
Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
 
 “Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası Başkanı) ,"Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Başkanı), Öztürk Oran (İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Tamer Kıran (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı)."

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