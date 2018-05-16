Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanlığından sonra önceki gün Ankara’da gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 74.Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Başkan Zeytinoğlu ,TOBB Yönetim Kurulunda da ayrıca Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Zeytinoğlu, Bu seçim sonucunda ilimizden ilk kez TOBB Yönetim Kuruluna seçilme onuruna sahip kişi oldu.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,

TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi









Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurul'da yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.​

TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: