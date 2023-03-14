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TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş

- Bu hafta satışa sunularak fiyatı da belli olacak

TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş

14 Mart 2023 Salı 21:24

                                      
   Türkiye’nin yerli otomobil hayali bu hafta gerçekleşecek. Togg’un önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.   
  Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkarılması heyecanla bekleniyor. Bir hayal olarak çıkılan yolda artık marşa basmaya az süre kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını ifade etti. 
  Togg'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretim başlamıştı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. 2030'a kadar 1 milyon araç teslim edilmesi hedefleniyor. 
  Togg öncesi vergi düzenlemesi 
  Geçtiğimiz günlerde ÖTV matrahlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre motor gücü 160 kW’yı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlar yüzde 10’luk ÖTV dilimine girecek. 1 milyon 250 bin TL’yi aşan araçlara ise yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW’ı aşan ancak fiyatı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 50, bu tutarı aşan araçlardan ise yüzde 60 ÖTV alınacak. 
  Fiyat merak ediliyor 
  Bu detaylar merak edilen Togg’un fiyatına ilişkin ipucu veriyor. Buna göre yüzde 10 vergi diliminde kalacak Togg’un satış fiyatının 1 ila 1,3 milyon lira civarında olacağı bekleniyor. 
  Şarj istasyonları için kritik adımlar 
  Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı. 
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. 


                     


İHA
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