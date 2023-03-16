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TOKAT'TAN GAZETECİ ARKADAŞIM CEMAL İNCESOYLUER VEFAT ETTİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın arkadaşı Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer hayatını kaybetti.

TOKAT'TAN GAZETECİ ARKADAŞIM CEMAL İNCESOYLUER VEFAT ETTİ

16 Mart 2023 Perşembe 15:43

 
BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Geçtiğimiz yıllarda Tokat ve Reşadiye Canik Dağlarında belgesel çektiğimiz bizleri Tokat'ta misafir eden Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer hayatını kaybetti.Bir süre önce rahatsızlanan ve Tokat’ta yoğun bakımda tedavi gören çok değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.
Cemal İncesoyluer’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Tokat’ta defnedilecek.
CEMAL İNCESOYLUER KİMDİR?
Türkiye Gazetecilere Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer 1961 Tokat doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde okudu. 1979 yılında musahhih (düzeltmen) olarak İstanbul’da gazeteciliğe başladı. 16 yıl boyunca İstanbul’da çeşitli gazetelerde çalıştı. Tokat’ta 4 yıl boyunca rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun basın danışmanlığını yaptı. Burada yerel gazetede yazı işleri müdürlüğü yaptı. İncesoyluer Milli İrade gazetesinin ve Kanal 101 haber portalının yayın yönetmenliğini yürütüyordu.


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