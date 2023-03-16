TOKAT'TAN GAZETECİ ARKADAŞIM CEMAL İNCESOYLUER VEFAT ETTİ

Geçtiğimiz yıllarda Tokat ve Reşadiye Canik Dağlarında belgesel çektiğimiz bizleri Tokat'ta misafir eden Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer hayatını kaybetti.Bir süre önce rahatsızlanan ve Tokat’ta yoğun bakımda tedavi gören çok değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Geçtiğimiz yıllarda Tokat ve Reşadiye Canik Dağlarında belgesel çektiğimiz bizleri Tokat'ta misafir eden Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer hayatını kaybetti.Bir süre önce rahatsızlanan ve Tokat’ta yoğun bakımda tedavi gören çok değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Geçtiğimiz yıllarda Tokat ve Reşadiye Canik Dağlarında belgesel çektiğimiz bizleri Tokat'ta misafir eden Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer hayatını kaybetti.Bir süre önce rahatsızlanan ve Tokat’ta yoğun bakımda tedavi gören çok değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.