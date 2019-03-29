Toltar, Okul Müdürlerine veda etti!

Dilovası eğitiminin masaya yatırıldığı toplantıda yapılması gerekenler çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “İlçemiz adına Okullarımıza öğretmen ve öğrencilerimize kısaca eğitim ve spor alanında yaptıkları tüm katkı ve destekleri nedeniyle başkanımıza teşekkür ederiz. Kendileriyle güzel ve verimli bir dönem geçirdik. Dile kolay 5 yılda bitirilen 13 eğitim yatırımı ile 1 bitme aşamasındaki yatırımla eğitim alanında büyük atılımlar gerçekleştirdik. Milyonlarca lirayı bulan bu dev eğitim yatırımlarının kazandırılmasında koordinasyon ve işbirliği ile planlamasında her zaman destekleriyle bize güç veren eski Başbakan Yardımcımız ile milletvekillerimize, il milli eğitim müdürümüz e ve ilçe başkanımız ile ilçe belediye başkanımıza teşekkür ettik. Ayrıca Okul müdürlerimiz adına başkanımıza bir hediye takdiminde bulunduk. Başkanımıza bundan sonraki hayatında huzur ve mutluluklar dileriz.”diye konuştu.