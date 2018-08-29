Toltar’dan Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Toltar mesajında; Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 96. Yılını coşkuyla kutluyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem bir mücadele ile büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Bizler de emanet aldığımız vatanımızı her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle birlik beraberlik içinde çalışmalıyız.

İSTİKLAL MÜCADELESİNDEN ZAFERLE AYRILDIK

Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle başka milletlerin sahip olmak istediği yerlerden biri olmuştur. Bu eşsiz topraklara sahip olmak isteyen batılı güçler ülkemizi parçalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemiş, bizleri çetin bir kurtuluş savaşına sürüklemişlerdir. Sadece düşmanla değil yokluklarla da büyük mücadele eden Aziz Milletimiz azmi ve inancı sayesinde düşmanının kirli emellerini tersine çevirmeyi başarmış, istiklal mücadelesinden zaferle ayrılmıştır.

KİRLİ OYUNLARA MİLLETİMİZ İZİN VERMEDİ

Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır Ülkemizde kaos ortamı yaratmaya ve nihayetinde de ülkemizi bölmek isteyen karanlık güçler iyi bilmelidir ki, devletimiz üzerinde oynanan kirli oyunlara milletimiz asla izin vermeyecektir. Dünya durdukça bu millet var olacak, varlığından, milli ve manevi değerlerinden, insanlığa ve barışa hizmetten asla taviz vermeyecektir.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM

Mukaddes vatanımızın, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası, milletimizin hürriyet ve istiklali uğruna verilen büyük mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 95.yıldönümünde; başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu güne kadar Ülkemizde meydana gelen hain örgütlerin yapmış oldukları terör saldırılarında hayatlarını kaybeden asker, polis ve vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum”