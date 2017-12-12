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Tongar Gebzeli Annelerle Buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Bağırmayan Anneler” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

Tongar Gebzeli Annelerle Buluştu

12 Aralık 2017 Salı 11:34

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Bağırmayan Anneler”  konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde gerçekleşen konferansın açılışında TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi H. İbrahim Dede kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Dede konuşmasında TÜGVA’nın faaliyetlerinden bahsetti. 
ÇOCUKLARINIZI DİNLEYİN
Hatice Kübra Tongar çocuk eğitiminde iletişimin önemine değindi. Tongar, ”Çocuklarınızı dinleyin, onlarla iletişim kurun. Çocuk eğitimi üç sacayağı üzerine kuruludur. Bunlardan birincisi anne-baba tutumu, ikincisi çocuğun nasıl tercihler yaptığı ve Allah’ın nasibidir. Allah’tan geleni de kabullenebilmek önemlidir. Birçok aile görüyoruz isyan etme noktasına gelmiş. Allah’tan ne istediğimizi iyi bilmemiz de çok önemli” ifadelerini kullandı. 
KİTAPLARINI İMZALADI
Hatice Kübra Tongar konferansın sonunda hayranları için fuaye alanında kitaplarını imzaladı. Kitaplarının imzalatmak isteyen Gebzeliler uzun kuyruklar oluşturdu. Tongar kitaplarını imzaladığı Gebzelilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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