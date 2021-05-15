Toplu Şekilde Yapılacak Şampiyonluk Kutlamalarına İzin Verilmeyecektir

26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın, muaf olan işyerleri ve kişiler hariç, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına ilimizde de geçilmiştir.

Bugün oynanacak maçların sonucunda Süper Lig şampiyonu belli olacağından, Tam Kapanma Tedbirleri sürecinin ve Covid 19 pandemisinin halen tehdit olmaya devam etmesi nedeniyle toplu bir şekilde yapılacak Şampiyonluk kutlamalarının salgının yayılımını olumsuz bir şekilde etkileyeceği değerlendirildiğinden; kutlamaların cadde, sokak ve meydanlarda toplu bir şekilde yapılmasına izin verilmeyecektir.

Kutlamaların şimdilik evlerde ve gönüllerde yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Şampiyonluk kutlamalarının, salgının etkisini azalttığı bir dönemde, hep birlikte coşkuyla yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari, konusu suç teşkil eden davranışlara da Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

AA