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Toplu taşıma araçları an be an kontrol ediliyor

Büyükşehir, pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarını an be an kontrol ediyor

Toplu taşıma araçları an be an kontrol ediliyor

22 Eylül 2020 Salı 10:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), toplu taşıma araçlarında yaşanılan sosyal mesafe ve maske ihlallerine anlık müdahale ediyor.

 

PANDEMİ KURALLARI ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Pandemi sürecinden dolayı toplu taşıma araçlarını kullanan Kocaelililerin sağlığı ve riskleri en aza indirebilmek için ulaşım araçları UKOM tarafından araç içi kameralar aracılığı ile sürekli kontrol ediliyor. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske ihlallerine anlık müdahale edilirken, gerekilen durumlarda anında şoföre uyarı yapılarak tüm toplu taşıma araçları uzaktan denetleniyor.

 

ULAŞIMIN KONTROL NOKTASI (UKOM)

7/23 denetim ve takip prensibiyle 18 kişilik ekibin çalıştığı merkezde 365 hat üzerinde bulunan 730 güzergahın belirli peridotlarla anlık takipleri yapılıyor. Güzergahlar üzerinde seyir halinde olan kooperatiflere bağlı 2 bin 100 halk otobüsü ve 336 Büyükşehir Belediyesi otobüsleri gün boyunca izleniyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan UKOM, araç çalışma saatleri, güzergah kontrolleri ve durak giriş çıkışlarını sürekli takip edilerek olası ihlallere anında müdahale ediyor. Gerekli görülen durumlarda da merkezden güzergâhlar üzerinde çalışan Denetim şefliğine bağlı ekiplerle telsizle bağlantı sağlanıp gerekli kontroller sağlanıyor.

 

KURALLARI İHLAL EDENLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANIYOR

Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dahilinde, ihlali tespit edilen araçlar hakkında, toplu taşıma yönetmeliği, servis araçları yönetmeliği, ticari taksi yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine, 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

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