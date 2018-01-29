Toplu taşıma araçları denetleniyor

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, Denetim Ekipleri; toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini yeni yılda da devam ediyor. Hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetin arttırılması için denetimler yoğunlaştırılıyor. UKOME kararları, Toplu Taşıma Yönetmeliği, Servis Araçları Yönetmeliği, Ticari Taksi Yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine, 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

5 BİN 945 ARAÇ DENETİMDEN GEÇTİ

Geçtiğimiz 2017 yılında 5 bin 945 adet Toplu Taşıma Aracı denetlemesi gerçekleştiren Toplu Taşıma Denetim Ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde; kılık-kıyafet, kişisel hijyen kontrolünden, araç içi temizlik kontrolüne, ruhsat kontrolünden personel çalışma belgesine, araç yaşlarından, teknik ve teknolojik kapsamda yapılması gereken yeniliklere kadar ayrıntılı denetimlerde bulunuyor. Denetim Saha Ekipleri ve 444 11 41 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan UKOM (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından; araç çalışma saatleri, güzergâh kontrolleri ve durak giriş çıkışları ile ilgili yönetmelikler dâhilinde ihlali tespit edilen araçlar hakkında yasal işlemler başlatılıyor.

KORSAN SERVİSE GEÇİT YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına bağlı Denetim Şefliği Ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Korsan Servis taşımacılığını engellemek için ortak denetim çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Kocaeli genelinde personel ve öğrenci servisi yapan P Plakalı araçların, uygunluğu, yol belgesi, ruhsat, rehber öğretmen, okul taşıtı yazısı ve koltuk emniyet kemerleri kontrolleri yapılıyor. Ayrıca kapsam dışı taşımacılık yapan korsan servis araçları için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi kapsamında trafikten men ve idari maddi cezalar uygulayarak korsan taşımacılıkla mücadele ediliyor.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin denetimi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Denetim Ekipleri tarafından uygulanan yönetmelik esaslarına göre yapılıyor. Denetim Ekipleri gerek araç içerisinde gizli yolcu uygulamalarına, gerekse resmi araçlarla güzergâh ve duraklarda denetimlerine devam ediyor. Araçlar elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ve araçların içinde bulunan kameralar aracılığı ile UKOM biriminden de takip ediliyor. Tüm bu denetimlere; yolculardan gelen geri bildirimler, araç içi ve dışında gizli ve açık yolcu anketleri de ışık tutuyor.

TİCARİ TAKSİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bağlı olarak hizmet veren ticari taksiler de Ulaşım Denetim Şefliği Ekipleri tarafından denetim ve kontrol altında tutulmakta. Servis araçlarında olduğu gibi ticari taksilerde de; araçların ruhsatı, personel çalışma belgesi, taksimetreleri, koltukları, emniyet kemeri gibi birçok maddenin kontrolleri yapılmakta.