Toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının denetimlerini sürdürüyor. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetim ekipleri, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak denetimler yapıyor. Gölcük, İzmit ve Gebze bölgelerinde geçtiğimiz yıl içerisinde denetlenen 5 bin 945 araçtan 2 bin 327’sine cezai işlem uygulandı. 636 belediye otobüsüne de rapor tutuldu. Usulsüzlük tespit edilen araçlara toplamda 517 bin 773 TL para cezası kesildi.

5 BİN 945 ARAÇ DENETLENDİ

Kocaeli sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti veren otobüs, minibüs, servis türü araçların, uygunluk, evrak ve güzergâh yetki denetimleri yapılmaya devam ediyor. Büyükşehir denetim ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan denetimlerde 5 bin 945 araç denetimden geçti. Yapılan kontrollerde yönetmelik gereğince usulsüzlük tespit edilen 2 bin 327 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 517 bin 773 TL para cezası kesildi. Denetimlerde muayene, sigorta, yetersiz ehliyet ve eksik evrak bulunan 29 aracabağlanma cezası verildi.

KORSAN SERVİSE GEÇİT YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’ne bağlı Denetim Şefliği Ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Korsan Servis taşımacılığını engellemek için ortak denetim çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Kocaeli genelinde personel ve öğrenci servisi yapan P Plakalı araçların, uygunluğu, yol belgesi, ruhsat, rehber öğretmen, okul taşıtı yazısı ve koltuk emniyet kemerleri kontrolleri yapılıyor. Ayrıca kapsam dışı taşımacılık yapan korsan servis araçları için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi kapsamında trafikten men ve idari maddi cezalar uygulayarak korsan taşımacılıkla mücadele ediliyor.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin denetimi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Denetim Şefliği Ekipleri tarafından uygulanan yönetmelik esaslarına göre yapılıyor. Denetim Ekipleri gerek araç içerisinde gizli yolcu uygulamalarına, gerekse resmi araçlarla güzergâh ve duraklarda denetimlerine devam ediyor. Araçlar elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ve araçların içinde bulunan kameralar aracılığı ile UKOM biriminden de takip ediliyor. Tüm bu denetimlere; yolculardan gelen geri bildirimler, araç içi ve dışında gizli ve açık yolcu anketleri de ışık tutuyor.