“SİSTEMİ YENİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Muhtarların talepleriyle yakından ilgilenen ve Derince’nin altyapı ve üst yapısıyla alakalı genel bir çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, toplu taşıma sistemini yenilemeye çalıştıklarını dile getirerek, “Kocaeli, il sınırlarında Büyükşehir olmadan önce 44 tane belediye vardı. Bu nedenle geçmişte verilmiş haklar var. Şimdi bu toplu taşıma sistemini yenilemeye çalışıyoruz. Bayağı bir mesafe kat ettik. Bir yere kadar geldik. Bu ay meclise de protokol yapma yetkisi için yazı yazacağız” ifadesini sarf etti.
“BİR OMURGA HATTININ KURULMASI ÇOK ÖNEMLİ”
“Bu yeni sistemle omurga bir hat oluşturalım istiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İleride yapılacak olan metro hattına zemin teşkil edecek bir hat olsun, tramvaya aktarmalar olsun istiyoruz. Bakınız kentin tamamından gelerek İzmit merkezinden geçen toplu taşıma aracı sayısı 750’dir. Bunların hepsinin bu bölgeden geçmesine gerek yok. Bu durum trafikte yoğunluğa yol açıyor. Bu kurulacak omurga hat ile birlikte mesafeye göre ücretlendirme, aktarma, indi bindi fiyatlaması, abonman ile toplu taşımanın daha cazip hala gelmesini sağlayacağız. Bu omurga hattının kurulması bu bakımdan çok önemlidir” vurgusu yaptı. Derinceli muhtarlarla olan toplantı yapılan görüş alışverişinin yanı sıra talep ve önerilerin ardından sona erdi.