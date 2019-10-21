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Toplu taşıma sürücülerine sanal ortamda, gerçekçi eğitim

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere simülasyonlu eğitim veriliyor.

Toplu taşıma sürücülerine sanal ortamda, gerçekçi eğitim

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:44

 Günde 65 bin yolcuyu taşıyan Büyükşehir toplu taşıma sürücülerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından teorik eğitimlerin ardından uygulamalı simülasyon eğitimi veriliyor. Türkiye’de sayılı kentlerde bulunan “Hareketli Otobüs Simülatörü” ile toplu taşıma sürücüleri her hava koşulunda sanal ortamda otobüs kullanıyor. Sürücüler gerçek hayatla birebir sürüş deneyimi kazanıyor.

 

GÜVENLİ ULAŞIM

Vatandaşın ihtiyaç duyduğu kaliteli ve güvenli toplu taşıma hizmetini Türkiye’nin en genç filosu ile veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti verirken yol güvenliğini ön planda tutuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma sürücülerine, teorik ve pratik eğitimlerin ardından “Hareketli Otobüs Simülasyonu” ile eğitim veriyor.

 

SÜRÜCÜLERE SİMÜLASYON EĞİTİMİ

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından 2013 yılından itibaren verilen eğitimler kapsamında sürücüler teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan sürücü personel, sürüş becerilerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda sürücülerin donanımlı olarak araç trafiğine çıkmalarını sağlamak amacıyla birçok araç içi ve araç dışı kuralların test edildiği simülasyon eğitimine katılıyor.

 

HER KOŞULDA ARAÇ KULLANIMI

Türkiye’de yalnızca 4 adet bulunan simülatör cihazından biri olan “Hareketli Otobüs Simülatörü” uygulamasında, toplu taşıma sürücüleri karlı, güneşli, yağmurlu ve sisli hava seçenekleri ile birlikte çok yoğun, yoğun, az yoğun trafik gibi farklı seçeneklerle sanal ortamda gerçekçiliği arttırılmış bir şekilde otobüs kullanıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen eğitimler ile toplu taşıma sürücüleri; hız, frenleme, sinyal verme, duraktan yolcu alıp indirme ve yakıt tüketimi gibi birçok aşamayı başarı ile tamamlayıp, kazandıkları farkındalıklarını görev esnasında uygulayarak, kent ulaşımında daha güvenli ve ekonomik sürüş sergilemiş oluyor. Kocaeli’nin kent içi ulaşımda önemli güzergahların yer aldığı simülasyonda başarılı olan toplu taşıma sürücüleri, eğitim sonunda sertifika ve elektronik sürücü kartı almaya hak kazanıyor.









 

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