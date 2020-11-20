Toplu taşımada hafta sonu düzenlemesi

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020-123 sayılı kararına göre Kocaeli genelinde yeni önlemler alındı. Alınan önlemler doğrultusunda dışarıya çıkması yasaklanan yaş grupları toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

YASAK SAATLERİNDE TOPLU TAŞIMAYA BİNEMEYECEKLER

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2020-123 sayılı kararıyla Kocaeli’nde yeni önlemler alındı. Alınan önlemler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenlemeyle dışarıya çıkması yasaklanan yaş grupları yasak saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

ÇALIŞMA BELGESİ OLANLAR ARAÇLARI KULLANACAK

65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmaları da bu kurallar dahilinde yapılabilecek.

SEFER SAATLERİ ÇALIŞANLAR İÇİN DÜZENLENDİ

Sokağa çıkma uygulaması 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Akşam Saat 20.00 da başlayacak. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı 21 Kasım 2020 Cumartesi Akşam Saat 20.00’den sonraki sefer saatlerinde ise uygulamanın ilk haftası olması ve üretim, imalat, tedarik zincirlerinde çalışan yolcuların toplu taşıma hizmeti verilmesi amacıyla sistemde yer alan sefer saatlerine azami uyularak çalışılacak.

SINAV İÇİN EK SEFER

22 Kasım 2020 Pazar Akşam Saat 20.00’den sonra başlayacak sokağa çıkma yasağı uygulamasında ise yine uygulamanın ilk haftası olmasından ve üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışan yolcuların toplu taşıma hizmeti verilmesi için amacıyla sistemde yer alan sefer saatlerine azami uyularak çalışılacak. İl genelinde 22 Kasım 2020 Pazar Saat 10.15 ‘de 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı yapılacak. Sınav Görevlilerinin sabah oturumlarında 07.45’te, Adayların ise, 08.30’da sınav binalarında bulunmaları için mevcut seferlere ilave olarak 22 ek sefer yapılacak.

SEFERLERİNE DEVAM EDECEKLER

UlaşımPark’ın hizmet verdiği 200, 250, 250G ve 700 Nolu hatlar sistemdeki mevcut sefer saatlerine göre çalışacak. Akçaray 21 Kasım 2020 Cumartesi Akşam Saat 20.30 ve 22 Kasım 2020 Pazar Akşam Saat 20.30’dan sonraki seferlerini 30 dakika aralıkla yapacak. Deniz Ulaşım seferleri, 21 Kasım 2020 Cumartesi ve 22 Kasım 2020 Pazar sistemdeki sefer saatlerine göre yapılacak.