banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Toplu Taşımada HES Kodlu Binişler 16 Kasım’da Başlıyor

Toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamladı.

Toplu Taşımada HES Kodlu Binişler 16 Kasım'da Başlıyor

06 Kasım 2020 Cuma 11:34


Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama hazırladı. Kocaeli’de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta, HES kodu özelliği getirildi. HES kodlu binişler, 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlayacak. 

 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA HES KODU İLE BİNİLECEK 

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart’a HES kodu özelliği getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın HES Servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusuyla deniz ulaşım, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüs ve minibüslere binilmesi sağlanıyor.  

 

KOCAELİ KART HES UYGULAMASINA ENTEGRE EDİLDİ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı mücadele devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan “Hayat Eve Sığar” uygulaması Kocaeli’de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta entegre edildi. 

 

UYGULAMA 16 KASIM’DA BAŞLIYOR 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı “ Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması ” konulu genelgesinin ardından, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar gereğince; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli geneline hizmet veren elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri yüklenicisi KentKart yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda HES Kodu tanımlama sistemi alt yapı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlar hes.kocaeli.bel.tr web sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecekHES kodu tanımlama işlemleri 15 Kasım 2020 Pazar günü bitimine kadar yapılabilecek. 

 

İHLAL VALİLİK VE KAYMAKAMLIĞA BİLDİRİLECEK 

HES kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 16 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacak. Böylelikle Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacak. 




 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI
Gebze’de Kasım Meclisi Tamamlandı Gebze’de Kasım Meclisi Tamamlandı
KOCAELİ AFAD’IN İZMİR EKİBİ DÖNDÜ KOCAELİ AFAD’IN İZMİR EKİBİ DÖNDÜ
Babayiğitler Türk Otomobilini Yapabilecek Mi? Babayiğitler Türk Otomobilini Yapabilecek Mi?
Depremzedelere Yardım Depremzedelere Yardım
Gebze’deki 20 Milyonluk Projede Hummalı Çalışma Gebze’deki 20 Milyonluk Projede Hummalı Çalışma
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KONUK TURİZMCİLER İLİMİZE HAYRAN KALDI
Turizmde artık bir marka olduğunun üzerine basan Kocaeli, bundan sonra daha fazla turiste ev sahipliği yapmak...

Haberi Oku