Toplu Taşımaya HES Kodu İle Binilecek

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli’nde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta HES kodu özelliği getirilecek. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın HES Servisi ile ilgili testleri devam ediyor. Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanacak.

KOCAELİ KART HES UYGULAMASINA ENTEGRE EDİLECEK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı mücadele devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Yapılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan “Hayat Eve Sığar” uygulaması Kocaeli’nde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta entegre edilecek.

UYGULAMA YAKINDA BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı “ Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması ” konulu genelgesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli geneline hizmet veren elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri yüklenicisi Kent Kart A.Ş. yetkililerince çalışmalar devam ediyor. Genelge içeriğine uygun olarak tüm hızıyla devam eden çalışmalarda sona gelindi. Toplu taşıma araçlarında HES kodu ile binişlerin çok yakında başlayacak.

GENELGE YAYINLANDI

Genelge gereği şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon yapılacak.

İHLAL VALİLİK VE KAYMAKAMLIĞA BİLDİRİLECEK

Çalışma tamamlandığında Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) Valilik veya Kaymakamlıklarla paylaşılacak.