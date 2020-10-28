Toplu Ulaşım Araçları 29 Ekim'de Ücretsiz

Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz olarak yararlanacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olan perşembe günü boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvayın 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz olarak hizmet vereceği duyuruldu.

BAZI HATLARDA MEVCUT TARİFE DEVAM EDECEK

Öte yandan İzmit – Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200, Sabiha Gökçen Hattı olan 250 ile 250G ve Hat 700 mevcut tarifeyle ücretli bir şekilde çalışmaya devam edecek.