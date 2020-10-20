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Toplu Ulaşımda Ultraviyole Hava Filtre Sistemi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında, toplu ulaşımda ultraviyole hava filtre sistemi kullanılmaya başlandı.

Toplu Ulaşımda Ultraviyole Hava Filtre Sistemi

20 Ekim 2020 Salı 14:28

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında, toplu ulaşımda ultraviyole hava filtre sistemi kullanılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında toplu taşıma araçlarında vatandaşlara güvenli ve sağlıklı yolculuk imkanı sağlamak amacıyla yeni bir sistem hayata geçirildi.

"Toplu taşımada virüssüz hava sahası"nı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, toplu taşıma hizmeti verdiği otobüs ve tramvaylara ultraviyole hava filtre sistemi takıyor.

UlaşımPark Ar-Ge çalışmalarını yürüten mühendis ve teknik ekip, 6 aylık süre zarfında ultraviyole hava filtre sistemini tramvay hattı olan Akçaray'da denedi.

- Belediye otobüsleri de virüssüz hava sahasıyla hizmet verecek

Bakanlıkça akredite edilmiş kurum tarafından yapılan testler sonucunda, tramvayda hava kalitesinin en üst noktalara taşındığı belirlendi.

Akçaray'da kullanılan ultraviyole hava filtre sistemi, yolcu otobüslerine entegre edilmeye başlandı. Böylece kısa sürede Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yolcu otobüsleri de virüssüz hava sahasıyla hizmet verecek.

Ameliyathaneler, ileri derecede tıbbi ve kimyevi araştırmalar yapan laboratuvarlarda hava dezenfeksiyonu için en çok tercih edilen ultraviyole hava filtre sistemi, toplu taşıma hizmeti verilen 336 otobüs ve 18 tramvaya entegre edilecek.

İnsan sağlığına herhangi bir zararı bulunmayan ultraviyole sistemi, havadaki mikroorganizmaya çarparak ışın etkisiyle mikropların yapısını bozuyor.

Yüzde 99 hava temizliği sunan sistem, ultraviyole ışınlarıyla tramvay içerisinde en üst seviyede temiz hava sirkülasyonu sağlıyor.

Sistemle yolcuların güvenli ve sağlıklı seyahat etmesi için araç içerisinde bulunan mikroorganizmaları yok edilerek olası salgın etkileşiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.




AA
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