Ramazan ayı münasebetiyle salgın hastalıktan dolayı işini kaybeden ve zor durumda bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve temizlik maddesi desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Yardım faliyetleri İstanbul ve Kocaeli Bölge ve Toplukonak köyümüzde devam etmektedir.
Toplukonak Derneğinden Yardım Kampanyası
Kocaeli Giresun Şebinkarahisar Toplukonak Köyü Derneği Başkanı Muammer Suyabatmaz ve gençlik kolları başkanı Aziz Karakütük çok güzel bir hizmete imza attılar
Ramazan ayı münasebetiyle salgın hastalıktan dolayı işini kaybeden ve zor durumda bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve temizlik maddesi desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Yardım faliyetleri İstanbul ve Kocaeli Bölge ve Toplukonak köyümüzde devam etmektedir.