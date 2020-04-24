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Toplukonak Derneğinden Yardım Kampanyası

Kocaeli Giresun Şebinkarahisar Toplukonak Köyü Derneği Başkanı Muammer Suyabatmaz ve gençlik kolları başkanı Aziz Karakütük çok güzel bir hizmete imza attılar

Toplukonak Derneğinden Yardım Kampanyası

24 Nisan 2020 Cuma 21:38

Dernek Ramazan ayı dolayısı ile yardım kolisi dağıtarak şu bilgileri verdiler 

Değerli üyelerimiz ,Kıymetli Dostlarımız dayanışma zamanında derneğimiz öncülüğünde yardım seferberliği başlamıştır;
Ramazan ayı münasebetiyle salgın hastalıktan dolayı işini kaybeden ve zor durumda bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve temizlik maddesi desteğinde bulunmaya devam ediyoruz. Yardım faliyetleri İstanbul ve Kocaeli Bölge ve Toplukonak köyümüzde devam etmektedir. 
Kampanyamıza destek olan tüm hayırseverlerimize ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi tespit ederek dağıtım faaliyetinde bulunan yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ederiz.

Dernek başkanı yardım Kampanyasının devam etmekte olduğunu destek olmak isteyen hayırsever hemşehrimiz derneğe baş vurmalarını istedi



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