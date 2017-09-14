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Toprağın 5 bin yıllık sırrı çözülüyor

5 bin yıllık seramik sanatının günümüz mutfak pratiklerine olan etkisini konu edinen ‘Toprağın Sırrı’ sergisi 11 – 24 Eylül tarihleri arasında Akasya misafirleri ile buluşacak.

Toprağın 5 bin yıllık sırrı çözülüyor

14 Eylül 2017 Perşembe 17:00

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenen erken dönem sırsız seramiklerin yakın kopyalarından 60 eser sunan sergi, insan hayatında geçmişle bugün arasında kurulan bağı seramik sanatıyla gün ışığına çıkacak. Sergiye paralel olarak, çocukların da toprak ile tanışması için 16 – 17 ve 23 – 24 Eylül tarihleri arasında temel seramik yöntem ve malzemelerini tanıtıcı atölye çalışmaları düzenlenecek.

İnsanoğlunun kilden yapılmış kap kacakları üretmesinden günümüze uzanan, 5 bin yıllık geleneğe sahip seramik sanatının köklü geçmişini konu alan ‘Toprağın Sırrı’ sergisi 11 -24 Eylül tarihleri arasında Akasya misafirleri ile buluşuyor. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenen erken dönem sırsız seramiklerin yakın kopyalarından 60 eser sunacak olan sergi, “Neolitik Devrim” döneminden bugüne kadar seramik üretimi ve değişimini konu alacak. Sergilenecek eserler seramik sanatına gündelik yaşam içinde en çok etki eden alan olan mutfak gereçlerinden oluşacak. Sergide hem dönemsel olarak yaşanan değişim ve dönüşüm izlenebilecek hem de seramik sanatının şimdiki mutfak pratiklerimize etkisi gözlemlenebilecek.

Çocuklar toprakla tanışacak

Çocukları unutmayan Akasya, 16 – 17 ve 23 – 24 Eylül tarihlerinde -1. katta onlar için özel olarak hazırlanan seramik atölye çalışması düzenleyecek. Atölye çalışmalarında toprağa dokunup seramikle tanışacak olan çocuklar temel seramik yöntem ve malzemelerini tanıyacak. Çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde seramik çalışması yaparken; malzemeyi yoğurma, şekillendirme ve boya ile dekor verme aşamalarını deneyimleyerek kendi seramiklerini yaratma imkânı bulacak.


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