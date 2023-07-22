Toptan markette yangın: Söndürme sistemi faciayı önledi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde toptan markette çıkan yangına giden ekipler, iş yerinin kendi yangın söndürme sisteminin devrede olduğunu gördü. Yangın söndürme sistemi muhtemel bir facianın önüne geçerken iş yerinde oluşan yoğun dumanlar da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:58