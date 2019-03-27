Topuklu Efe'den Destek Mesajı

Aydın’ın ünü Türkiye’yi aşan ve Topuklu Efe olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili ve Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e sosyal medya üzerinden destek mesajı yolladı.

Daha önce Büyükerşen ve Milletvekilleri de yollamıştı

İzmit Belediye Başkan adayı Hürriyet’e daha önce de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç destek yollamıştı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Hürriyet’e destek mesajı

“Daha yaşanabilir bir çağdaş bir İzmit için, İzmit'in Hürriyet’ini sonuna kadar destekliyorum. İzmit'e kadın eli değmesiyle çok güzellik kazanacağına yürekten inanıyorum. Kadın dayanışmasını İzmit'te taşımak için Aydın’dan tüm İzmit'e kucak dolusu selam. Gülümse İzmit Hürriyet Geliyor. Başarılar Hürriyet Başkan”