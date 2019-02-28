Törk Gençlerle Buluştu

Gençler Törk’e isteklerini sıralarken, Törk de projeleri hakkında gençlere bilgi verdi. Törk, “Bizleri gecenin geç saatlerinde buraya gelerek dinleyen geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimize gösterdikleri ilgi karşısında ne kadar teşekkür etsem azdır. İstekleriniz çerçevesinde biz de projelerimize yön veriyoruz. Gençlerimizin düşünceleri bizim için çok önemli." dedi.



Çağa ayak uyduran şehirler için gençlerimizin düşüncelerine ihtiyacımız var diyen Törk, "Göreve geldiğimizde siz değerli gençlerimizin düşüncelerine her daim önem vereceğiz. Çevreye saygısı olmayan fikirlere, yeşile değer vermeyen projelere asla müsaade etmeyeceğiz. Her yatırımımızda, projemizde çevremize sahip çıkacağız. Darıca’nın kaynakları, Darıcalıların hayat kalitesine fayda sağlamayan yerlerde israf edilmeyecek. Sadece belediye gelirleriyle hizmet üreten bir belediyecilik anlayışıyla değil; gizli, atıl, unutulmuş imkanları Darıca için zenginliğe dönüştüren ve hemşerilerimizin faydasına sunan bir yaklaşımla çalışacağız." sözlerini dile getirdi.

SPOR DESTEKLENECEK

Törk amatör sporları ve sporcuları destekleyeceklerine de değinerek, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözü spor vizyonumuzdur. Ata sporlarımız dahil tüm branşlarda çalışmalar yapılarak, sporun amatör kulüp ve sporcuların desteklenmesiyle tabana yayılması sağlanacak. Başta Nenehatun Mahallesi olmak üzere, şehrimizin tüm spor alanları ve imkanları daima canlı ve vatandaşımızın hizmetinde olacak. Kadınların ve engelli insanlarımızın spor yapma imkânlarını geliştireceğiz. Darıca’nın değerleriyle örtüşen festivaller, konserler, konferanslar ve şenliklerimiz hemşerilerimize yakışır ve Darıca’nın marka değerine katkı sağlayacak şekilde yapılacak” dedi. Törk konuşmasının ardından gençlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi."şeklinde konuştu.