Törk'ten Flormar işçsine destek Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin fabrika önündeki direnişine destek ziyaretinde bulundu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:51