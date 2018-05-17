Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin fabrika önündeki direnişine destek ziyaretinde bulundu.
Petrol-İş Sendikası temsilcileri ve işçiler ile görüşen Törk işçilerin sendikadan istifa etmedikleri için çeşitli bahanelerle işten çıkarıldığını ifade etti. Yakup Törk “Sendikalı olmak yasaların verdiği bir haktır. CHP Darıca ilçe örgütü olarak; işçilerimizin haklarını savunmak için gösterdikleri bu yürekli mücadelenin herzaman yanındayız ve elimizden gelen desteği vereceğiz.” şeklinde konuştu.