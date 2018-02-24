Trabzon Tanıtım Günleri devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Trabzonlular Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği Trabzon Tanıtım Günü 25 şubat Pazar gününe kadar devam edecek

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından 22-25 Şubat tarihleri arasında Trabzon Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri Kocaeli’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Tanıtım Günleri’ne sadece Trabzonlular değil kentte yaşayan farklı illerden vatandaşlar da geliyor. İlk kez düzenlenen Trabzon Tanıtım Günlerinde Trabzon’un yöresel ürünleri ve kültürü sergileniyor. Vatandaşlar tanıtım günlerini 25 Şubat Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

YÖRESEL VE KÜLTÜREL ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

İlk kez düzenlenen Trabzon Tanıtım Günlerine Kocaelili vatandaşlar yoğun ilgili gösteriyor. Tanıtım Günlerinde peştamal, dolaylık, sürmene bıçağı, mısır ekmeği, çay, tereyağ, peynir gibi diğer birçok yöresel ve kültürel ürünler bulunuyor. Sergilenen ürünlerin tamamı Trabzon üretimi olarak öne çıkması dikkat çekiyor.

OFLU HOCA’DA VAR

Yoğun geçen tanıtım günlerinde Trabzon’da bulunan ilçe belediyeleri de stant kurdu. Trabzon’un tanınmış ilçelerinden olan Of belediyesi standında Oflu Hoca görseli ilgi çeken görseller arasında. Vatandaşlar Oflu hoca görseliyle birlikte fotoğraf çekilebiliyor.

SÜRMENE BIÇAĞI YUNUS BALIĞI YAPIYLA SERTLEŞİYOR

Sürmene bıçak ustası olan Serdar Morçoloğlu “Biz Trabzon Sürmene ilçesinde bıçak ustalarıyız. Bıçakları kendimiz imal ediyoruz. Sürmene bıçağı asırlardır devam eden bir türdür. Bu bıçaklar kaliteli ve ömürlük bıçaklardır. Sürmene’ye has Türkiye’nin hiçbir yerinde yapılmayan Yunus Balığı yağıyla sertleştirilir. Sürmene bıçağının asıl özelliği budur. Tarihimizden ve hatta Rumlardan bize kalan bir sanattır. Trabzon tanıtım günler çok güzel ve özellikle tanıtım günleri çok güzel. Organizasyonu yapan tüm herkese teşekkür ederiz” dedi.

2 BİN 500 YILLIK; KAZAZİYE SANATI

Maçka Belediyesi standında görevli Ayşegül Kurşun “Trabzon kazaziye sanatı, bin ayar gümüşten yapılıyor. 8 milim kalınlığında yani saç teli kalınlığında, gümüşten örülmekte ve özel şekillerde olmaktadır. Mesela 4 tane kalp ve sonsuzluk işaretinden oluşuyor. Değişik tasarımlarda yapıyoruz. Bu sanat 2 bin 500 yıllık bir sanattır” dedi.

12 SAAT FIRINDA PİŞEN; MISIR EKMEĞİ

Araklı Belediyesi standında görevli Şenol Cebi “Mısır ekmeğimiz özellikle Araklı’da yapılıyor. Ekmek fırında 12 saat boyunca pişiriliyor. Ekmek saf mısır unundan yapılmıştır. 12 saat boyunca piştiğinden kızarıklığını oradan alıyor. Özellikle hafta sonu daha da yoğun günler geçireceğiz. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.

25 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Trabzon Tanıtım günleri 22 - 25 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Trabzon Tanıtım Günleri’nde, 5 gün boyunca Kocaeli’nde adeta Trabzon yaşatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Trabzonlular Derneğince düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel ürünlerini ve kültürel öğelerini tanıtma fırsatı buluyor.



