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Trabzonlu Gençlerden İhtiyaç sahibi ailelere 40 ton kömür

Kimse evinde üşümesin adlı yardım kampanyası başlatan Abdulkadir Ayar başkanlığındaki Gebze Trabzonlular Derneği gençlik kolları, kısa süre içerisinde topladıkları 40 tona yakın kömürü, 50 ihtiyaç sahibi aileye eşit oranda dağıtarak örnek bir çalışmaya daha imza attı.

Trabzonlu Gençlerden İhtiyaç sahibi ailelere 40 ton kömür

14 Aralık 2020 Pazartesi 11:02

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, “Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik kolları olarak, her zaman sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kalma oranları çok fazla. Bizde bu nedenle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde üşümesini istemedik. Yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla birlikte, kimse evinde üşemesin adlı yardım kampanyası başlattık. Düzenlediğimiz bu kampanyaya yardımseverler büyük ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında, 40 tona yakın kömür topladık. Topladığımız bu kömürleri belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aileye eşit oranda dağıtımını sağladık. Bize bu kampanya için destek veren tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bu tür kampanyalar içinde olarak, aynı zamanda devletimize de desteğini göstermesini önemsiyoruz. Biz, Gebze Trabzonlular Derneği gençlik kolları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinin içinde olacağız.” dedi.

BÜYÜK ÖZVERİ ÖRNEĞİ

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Avukat Esra Göncü ise, “ Trabzonlu Gençler olarak yine bu dönemde de sahadayız. Çok güzel bir projeye imza attık. İhtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi.

Abdulkadir Ayar başkanlağında ki Gebze Trabzonlular Derneği yönetim kurulunda yer alan Esra Göncü,Mehmet Dinç, Enes Sarı, Murat Aksoy, Ferhat Aksoy, Yunus Emre Çat, Ömer Ayar, Ali İhsan Malkoç, Yavuz Turhan, Bülent Düz, İbrahim Kurşun, Meleh Sarı, Mahmut Çakır, Orhan Beğen ve Davut Altunbaş büyük özveri örneği göstererek, 40 ton kömürü tek tek elden geçirerek, ihtiyaç sahibi 50 aileye ulaştırdı.

 

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