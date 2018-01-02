Trabzonlu gençlik kendi gösterdi

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları, geçtiğimiz hafta sonu düzenledikleri konser ile dikkatleri üzerine çekti. Karadeniz müziğinin genç sanatçılarından Ekin Uzunlar’ı Gebze Kültür Merkezine getiren gençlik kolları, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

GEBZE KEMENÇEYE DOYDU

Genç müzisyen Ekin Uzunlar’ın kemençe şovları ile sahne aldığı gecede duygusal şarkıları da büyük beğeni topladı.

Bugüne kadar birçok ünlü isimle birlikte de sahne alan Uzunlar’a, Gebzelilerde büyük ilgi gösterdi.

Dinleyicilere kemençe ziyafeti çektiren gece öncesi Dernek yönetiminde yer alan Samet Dursun ve Ferhat Bayraktar’da sahne aldı. Dursun ve Bayraktar performansı ile büyük beğeni aldı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

1.Gebze Trabzonlu Gençler Buluşuyor etkinliğinde konuşan Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş, organizasyona katılan herkese teşekkür ederken, Trabzonlular Derneğinin yaptığı çalışmalar ile ilgilide bilgiler verdi. Başkan Demirtaş, gençlik kolları yönetiminin de çok iyi bir çalışmaya imza attığını söyleyerek, “Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Dedi.

KADİR AYAR TEŞEKKÜR ETTİ

Gecenin düzenlenmesinin mimarları arasında yer alan Gebze Trabzonlular derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar ise geceye katılan herkese teşekkür ederek, “Bizlere bu geceyi organize etmemizde desteklerini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ederiyorum. Gençlik kolları olarak bu ve buna benzer organizasyonlar ile tekrar karşınızda olmayı planlıyoruz.’ Dedi.