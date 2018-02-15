Trabzonlular Başkan Köşker’e geldi

Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi, 22-25 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan Trabzon Tanıtım Günlerine davet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker, “Hemşeri derneklerini her zaman önemsiyoruz. Hemşeri derneklerimiz insanların birlik, berberlik ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlıyor. Bu anlamada oldukça önemli bir misyona sahipler” dedi. Zi yaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.