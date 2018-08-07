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Trabzonlular Horona Doydu

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Trabzonlular gecesinde Darıca sahili dolduran on binlerce kişi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahilin her tarafında kemençe eşliğinde horon oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Trabzonlular Horona Doydu

07 Ağustos 2018 Salı 16:00

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Program öncesi protokol üyeleri Trabzonlular Derneği tarafından yöresel yemeklerle ağırlanırken, yöresel sanatçıların söylediği birbirinden hareketli parçalarla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam programlarına katılan herkese teşekkür ederken, “Bu güzel akşamda bizlere memleketimizi temsil etme fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

KARADENİZİN GÜZEL ŞEHRİ TRABZON

Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında Trabzon’un doğal güzelliklerini anlattı.

Başkan Karabacak, “hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İki rengin kucaklaştığı, denizle karanın bütünleştiği, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu, kalesi, müzeleri, manastırları, Boztepe’si, eşsiz güzelliğiyle Uzun Gölü, Bakırcılar Çarşısı, hamsi tavası, lahana çorbası, tereyağı ve peyniri ile bir çok farklı güzelliği içinde barındıran güzel şehir Trabzon’un gecesinde sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin güzel kültürlerini yaşayarak tanıdığımız birlik ve kardeşlik projemiz olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerini yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Programda Of’lu Ali esprileriyle seyircilere hoşça vakit geçirtirken, Afilli Filintalar Grubunun horon gösterisi ayakta alkışlandı. Yöresel sanatçıların konseriyle devam eden programda Darıca Sahilini dolduran on binlerce Karadenizli sahilin her noktasında horon teperek gecenin tadını çıkardılar.

 

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