Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-25 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Trabzonlular Tanıtım Günleri başladı. İlk kez düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Trabzon’un yöresel ürünlerinin ve kültürünün sergilendiği tanıtım günleri 25 Şubat Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Trabzonlular Tanıtım Günleri’nin açılış programı Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, Kocaeli’deki Trabzon dernek başkanları, ilçe belediye başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası başkanları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Trabzon ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KOCAELİ ANADOLUNUN BİR ÇİÇEK BAHÇESİ

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kültürümüzün, yaşam tarzımızın gençlere örnek olmasını diliyorum. Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kenti. Aynı zamanda bir tarih ve turizm kenti. Anadolu’nun bütün güzelliklerinin Kocaeli kendisinde toplamıştır. Kocaeli adeta Anadolu’nun bir çiçek bahçesidir. Her rengi, dokusunu bağrında barındırıyor. Bize her yer Trabzon” dedi.

BEN DE TRABZONLUYUM

Trabzonlu hemşerilerinin arasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli çok önemli bir kent. Kocaeli önemli yapan da burada yaşayan insanlar. İstanbul’dan sonra en fazla Trabzon nüfusuna sahip kentlerden biri Kocaeli. Kocaeli’nin ekonomisinin gücünde birçok Trabzonlunun katkısı var. Ben de Trabzonluyum. Ailem orada ve hala irtibatlarımız sürüyor. Ailece gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

AYRI BİR GURUR

Trabzonlular Tanıtım Günleri açılış programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Trabzon şehrinin yaşam standartlarının daha iyileştirmek bizim bir görevimiz. Bu etkinliklerden birinin Kocaeli’de gerçekleştiriliyor olması benim için apayrı bir gurur. İlerlemenin en önemli şartlarından biri birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Aslında 20-25 yıl önce hemşehri derneklerin yapısına bakış ile bugünkünün arasında büyük fark var” dedi.

TOPYEKÜN MÜCADELE

Bakan Soylu “ Şehirlerin ruhu var. Tarihleri ile canlıdır. Bugün büyük bir birliktelik yaşıyoruz. 81 milyon vatandaşımızın hepsi, güçlü ordumuz ülkemizin etrafında çöreklenmeye çalışan terör örgütlerinin hepsine top yekün mücadele ediyorsa bu birlikteliği ortaya koyuyor demektir. Kocaeli Trabzon derneklerinin yapmış olduğu bu tertibi vesilesiyle hepsine teşekkürlerini sunmak istiyorum” dedi.

SOYLU “KİMSE BİZİ KÜLTÜRÜMÜZDEN AYIRAMAYACAK”

İçişleri Bakanı Soylu “Siyasette yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Dünyanın en pahalı arazisinde yaşayan bir ülke için hiçbir şey tesadüf değildir. Türkiye’nin önüne önemli bir süreç konulmuştur. Geçmişten almış olduğumuz derslerle tekrar aynı hataya düşmemek için demokrasiye sımsıkı sarılmalıyız. Kimse bizi ideallerimizden, geleneklerimizden, kültürümüzden ayıramayacak. Kimse bizi başkalaştıramayacak” dedi. Bakan Soylu “Rize’sinden Trabzon’una kadar Edirne’sinden Hakkari’sine kadar biz bir bütünüz. Suriyeli vatandaşlar ülkelerini özlemiyor mu? Tabi ki özlüyor. Biz birtakım toplumlar gibi sadece maddenin peşinde koşan, maaş için çalışan toplumlar değiliz. Biz milletiz. Bir anlayışın sahibiyiz. Bundan 1,5 yıl önce bu ülkede darbe oldu. Hangi ülkede darbe olduysa o ülke 10-20 yıl geriye gider. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu aşı Türkiye’de tutmuştur” dedi.

22-25 ŞUBAT TARİHLERİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Kocaeli’de konseptiyle başlanan tanıtım günlerine Rize ile başlamıştı. Ardından Gaziantep ve Erzurumlular günlerini Kocaeli ile buluşturan Büyükşehir bu kez Trabzon tanıtım günlerini hayata geçirdi. Bu kapsamda Trabzon Tanıtım günleri 22-25 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. 5 gün boyunca Kocaeli’de adeta Trabzon yaşatılacak.

KARAOSMANOĞLU, SOYLU’YA HEREKE HALISI HEDİYE ETTİ

Trabzonlular Tanıtım Günleri açılış programı Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Açılış programı protokol konuşmaları sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ünlü Hereke halısı hediye etti. Hediye sonrasında açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol Trabzon Tanıtım Günlerindeki stant ve etkinlikleri dolaştı.