Trabzonluların kütüphanesinde 50 bin kitabı olan tarih ve kültürle ilgili bir çok kitap yazan Vakfıkebir'i İsmail Hacı Fettahoğlu’ndan haberi var mı? TRABZON Vakfıkebir doğumlu Kültür bakanlığı Vakıflar Genel müdürlüğü TRT de çalışan ve Türkiye Büyük Millet Meclis'inden emekli olan kışın. Ankara'da ve Yazın Vakfıkebir’de oturan İsmail Hacı Fettahoğlu kitapları evine sığmadığı için Ankara ve Vakfıkebir'de iki ayrı ev kiralayarak kurduğu kütüphanesini tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine açtı. Yaşının ilerlediğini söyleyen İsmail Bey TRABZON ve Karadeniz bölgesinin canlı şahidi kitaplarını bir vakıf veya dernek bünyesinde toplamaya çalışan İsmail beyle Ankara'da kiralık binada faaliyet gösteren kütüphanesinde belgesel çekimi yaptık devri-i âlem belgesel programına çok önemli bilgiler verdi.

Büyük kültür ve tarih Araştırmacısı İsmail Bey Trabzon Valiliği tarafından çok büyük paralar harcanarak bastırılıp dağıtılan kitaplardaki birçok yanlışı da anlatıp yetkilileri yanlış bilgilere alet olmaması konusunda uyardı.



Trabzonlulara tarihi Görev





Buradan başta. Trabzon valisi ve belediye başkanı olmak üzere tüm Trabzon’la ilgili yetkili ve. STK’lara çağrıda bulunup İsmail beyin devlet kütüphanelerinde bile olmayan çok önemli yazar tarihçi ve kültür adamları tarafından yazılıp basılan kitaplarını bir kütüphanede toplamak için çalışma yapmalı.



Festival şölen konser ve eğlenceler için trilyonlar harcayan belediye ve STK’ lar. İsmail Hacı Fettahoğlu adına bir kütüphane kurup. Kiralık yerlerde faaliyet gösteren kütüphaneyi kültürümüzün hizmetine açmalı bunu hiç kimse yapmazsa Gebze ve Kocaali’deki Trabzonlular yapmalı. Bakalım bu kültür hizmetini kimler yapacak. Trabzonluların kültürle imtihanı nasıl sonuçlanacak. Buradan Vakfıkebir yaylalarında sılayı Rahim yapan büyük kültür adamı ve tarih araştırmacısı vefalı arkadaş ve kadim dost İsmail Hacı Fettahoğlu’na selam ve saygılarımı sunuyor hayırlı uzun ömürler diliyorum.