Trabzonlulardan Kuran-ı Kerim ziyafeti

Gebze Trabzonlular Derneği tarafından her yıl organize edilen 24 Şubat Trabzon’un kurtuluşu ve Şehitleri anma programı önceki akşam gerçekleşti. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen programda, Kuran-ı Kerim okutuldu.

Programa, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve yönetim kurulunun yanı sıra, AK Parti Eski Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, Mahalle Muhtarları, okul müdürleri ve çok sayıda Trabzonlu katıldı.

KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ



Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş , 100. yılını kutladığımız 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Programımıza katılan herkese teşekkür ederek, “Evliya Çelebi’nin küçük İstanbul’a benzettiği, İrem bağları gibi süslü, zarif dost ve sadık insanların yaşadığı, şehirdir Trabzon. Trabzon Fatih’in Feth ettiği, Yavuz’un 29 yıl valilik yaptığı, Sultan Süleyman’ın doğup da delikanlılığa kadar yaşadığı bir İmparatorluk şehridir. Medeniyet şehridir, şehzadelerin emanet edildiği emin şehirdir.” dedi

14 ŞUBAT 1918

Başkan Demirtaş sözlerine söyle devam etti, “Başkent Ruhu taşıyan, Fatih’in Sara Hatun'a söylediği gibi “uğrunda meşakkate katlanılacak” bir şehirdir.Trabzon fetih edilmedikçe İstanbul’un fethi tamamlanmamış olurdu’’ demiştir. Birinci Dünya Savaşının en ağır darbesini gören illerden biridir Trabzon.

Ruslar 14 Nisan 1916'da şehrimizi işgale başlamış vurucu güçler oluşturan Trabzonlular şehrin her ilçesinde direniş göstermesi Rusların Trabzona girişini engelleyememiştir. İşgal ile Trabzon'un acı dolu esaret ve muhacirlik günleri başlamıştır. 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtilali’nden sonra birliklerimiz 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon'a girmiştir.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ONURUMUZ VE GURURUMUZDUR

Malazgirt’te Anadolu’yu yurt yapmak için şehit olanlar; İstanbul surlarına bayrağımızı diken Ulubatlı Hasanlar; Çanakkale’deki Seyit Onbaşılar, Sarıkamış’ta, buz tutmuş bedenler, 15 Temmuzda alçak kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlarımız; bugün sınırlarımız içerisinde ve dışında vatan hainlerine haçlılara Siyonistlere karşı mücadele eden yiğit ve kahraman güvenlik güçlerimiz hepiniz onurumuz gururumuzsunuz.Askerimizin, polisimizin, devletimizin, milletimizin yanındayız. Omuz omuzayız, kol kolayız. Aramıza “tefrika, düşman” sokmayacağız. “Toplu vuracak” yüreklerimiz, onu hainlerin topları sindiremeyecek.

Bu güzel günde Trabzon’un kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz hem de bu güne kadarki şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.”

Programa katılan imam-hatipler, Kurtuluş ve şehitleri anma gecesinde davetlilere unutamayacakları bir akşam yaşattılar. Gecede’da ayrıca Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Recep Kaya,Trabzon’a özel kendi yazmış olduğu şiiri okudu. Recep Kaya’nın okuduğu şiir büyük beğeni toplarken, gecenin duasını Gebze İlçe Müftüsü Orhan Örnek yaptı