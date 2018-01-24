Trafik kazası 2 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Muallimköy sapağı mevkisinde Süleyman Çağlar idaresindeki 34 NBU 61 plakalı beton mikseri, arızası nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Kemal Güneş yönetimindeki 01 ANC 23 plakalı tıra çarptı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan Çağlar'ı araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Çağlar ile diğer sürücü Güneş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla yolda bir süre araç yoğunluğu oluştu.