Trafik Kazası: 2 Ölü 3 Yaralı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Erdal K. idaresindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, Sarımeşe mevkisinde Yılmaz Ö. yönetimindeki 41 NU 566 plakalı tırla çarpıştı. Daha sonra solundaki bariyere de çarpan otomobil, yolun sağından şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücüyle Safiye, Ayşe, Kudret Erkin K. ve Zehra A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe K. (61) ile Zehra A. (42) burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise gözaltına alındı.