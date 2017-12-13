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Trafik Kazısı Sonrası Silahlı Kavga

Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.

Trafik Kazısı Sonrası Silahlı Kavga

13 Aralık 2017 Çarşamba 09:29

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi'nde Filiz Sokak'tan Hüseyin Demir Caddesi'ne çıkan 34 JN 0573 plakalı minibüs, karşıdan gelen Z.S. idaresindeki 41 YN 938 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası minibüste bulunan C.D. ve oğulları M.D. ile F.D, otomobil sürücüsü Z.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.S, kayınpederi K.E'yi arayarak olay yerine gelmesini istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen kayınpederinin üzerindeki tabancayı alan Z.S, C.D. ve çocuklarına ateş etti. 

Yaralanan baba ve iki oğlu, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Olay yerine gelen polis ekipleri de otomobil sürücüsü ve kayınpederini gözaltına aldı. 

Ameliyata alınan baba ve oğullarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

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