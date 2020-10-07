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Trafo Fabrikasında Kimyasal Sızıntı

Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik trafo ve malzemeleri üreten fabrikanın kimyasal maddelerin bulunduğu bölümünde kimyasal sızıntı meydana geldi.

Trafo Fabrikasında Kimyasal Sızıntı

07 Ekim 2020 Çarşamba 09:37



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde elektrik trafosu üretilen bir fabrikadaki kimyasal sızıntıya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Makineciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) elektrik trafo ve malzemeleri üreten fabrikanın kimyasal maddelerin bulunduğu bölümünde kimyasal sızıntı meydana geldi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sızıntıyla oluşan buharlaşmayı parlamadan kontrol altına aldı.
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