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Tramvay Duraklarına Görsel Dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay duraklarına hercai menekşe ekimi gerçekleştirdi

Tramvay Duraklarına Görsel Dokunuş

22 Aralık 2020 Salı 16:32

Hercai Menekşeler tramvay duraklarına renk getirdi

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gündelik yaşamda vatandaşların sıklıkla kullandığı tramvay duraklarını yeşillendirdi. Tramvay duraklarına hercai menekşe eken ekipler adeta tramvay yollarını renk cümbüşüne çevirdi.

 

MENEKŞELİ TRAMVAY DURAKLARI

Kent estetiği için birçok çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez gündelik yaşamda vatandaşların sıklıkla kullandığı tramvay duraklarına estetik getirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, duraklara kış aylarına dayanıklı olan hercai menekşeler yerleştirdi.

 

TÜM DURAKLAR RENKLENDİ

Büyükşehir ekipleri, kent genelindeki tramvay duraklarında yer alan korkuluklar için özel saksılar tasarladı. Görsel güzelliği arttırmak için yapılan çalışmayla saksılara hercai menekşe dikimi yapıldı. Hercai menekşeler renkleri ve görüntüsüyle duraklara renk kattı.

 













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