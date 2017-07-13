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Tramvay Hattına Park Edenlere Ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yasak olmasına rağmen tramvay hattının her iki yanına da park eden araçlara ceza kesiyor

Tramvay Hattına Park Edenlere Ceza

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:47

Hizmete başladığından bu yana tramvay hattına araç park etmek yasak. Ancak bazı araçların bu kurala uymayarak tramvay hattına park etmesi tramvay ulaşımını olumsuz etkilediği gibi tehlikeye de davetiye çıkarıyor. Bu olumsuzluk nedeniyle tramvay hattında parklanma yasağına uymayan araçlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince ceza kesilerek bulundukları yerden çekiliyor.

EKİPLER DEVRİYE GEZİYOR

Tramvay hattına park eden araçlara 227 TL idari para cezası ve 39 TL çekici ücreti uygulanıyor. Zabıta ekipleri park yasağına uymayan araçları tespit etmek için 2 motorize, bir araç ve bir çekiciyle tramvay hattı boyunca devriye geziyor.

5 ARACA CEZA YAZILDI

Zabıta ekipleri vatandaşları uyararak tramvayın sağlıklı bir şekilde ulaşım sağlaması ve olası bir kazaya sebebiyet vermemeleri için araçlarını tramvay hattı güzergahına park etmemelerini istedi. Dün gerçekleştirilen çalışmayla tramvay güzergahındaki araçlar çekici ile kaldırıldı. Uygulama kapsamında 5 araca ceza yazıldı.

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