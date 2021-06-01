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Tramvay Hattına Zarar Verebilecek Dallar Budandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay güzergahında elektrik tellerine doğru uzayan ağaç dallarını budadı.

Tramvay Hattına Zarar Verebilecek Dallar Budandı

01 Haziran 2021 Salı 11:43


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik nedeniyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor. Park ve Bahçeler ekipleri bu kapsamda hafta sonu tramvay güzergahında bulunan ve elektrik dallarına uzanan ağaç dallarını budadı.

 

HAFTA SONU BUDAMA ÇALIŞMASI
Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlar ve dışındaki ağaçların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Ekipler hafta içi araç trafiği nedeniyle yapamadığı çalışmaları hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştiriyor.

 

ELEKTRİK TELLERİNE UZANAN DALLAR KESİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, hafta sonu tramvay güzergahında çalışma yaptı. Tramvay güzergahında bulunan ve elektrik hattını doğru uzayan ağaç dalları ekipler tarafından budandı. Yapılan çalışmayla tramvay güzergahı bulunan elektrik telleri güvenceye alındı, ağaçlardan oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.











AA
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