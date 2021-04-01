Yüksek gerilim hattında arıza meydana geldi. Kısa sürede arıza giderildi ve tramvay seferleri normale döndü

EK OTOBÜS SEFERLERİ

Büyükşehir Belediyesi kısa sürede olsa yaşanan tramvay seferlerinin durmasına ek otobüs seferleri ile hizmet verdi. Vatandaşların mağdur olmaması için hayata geçirilen ek otobüs seferleri ile vatandaşlar gidecekleri yerlere sorun yaşamadan ulaşmış oldu.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Zaman kaybı yaşanmadan giderilen yüksek gerilim hattı arızasında, mağduriyetlerinin giderilmesi vatandaşları da memnun etti. Vatandaşlar arızanın giderilmesi esnasında kısa sürede ek otobüslerin kendileri için hizmete sunulduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.











