Trelleborg’da grev başladı

10 Aralık 2019 (Bugün) saat 09.00 da greve çıkan işçilerin direnişine Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve merkez yönetimi de katılarak işçilere destek oldular. 17.Dönem TİS görüşmelerine Temmuz ayında başlayan firmanın bugüne kadar süren görüşmelerinde taraflar anlaşma sağlayamadı ve Petrol-İş Sendikası bu 3 işyerinde grev kararı almıştı. Firmanın Gebze Barış Mahallesi ve Gebze Plastikçiler OSB’de 2 ve Düzce’de 1 fabrikası bulunuyor. Bu 3 işyerinde de bu sabah itibarı ile grev başlamış oldu.

LASTİK ÜRÜNLERİNDE DÜNYA DEVİ

1981 yılından bu yana Gebze, Düzce ve Tokat’ta fabrikaları bulunan Süperlas olarak bilinen firmayı Dünyanın en büyük lastik ürünleri markalarından olan İsveç’li Trelleborg AG, 2014 yılında satın almıştı. 1905'te İsveç’te kurulan Trelleborg AG’nin 16 bin çalışanı bulunuyor. Özellikle ağır araç ve iş makinelerine lastik üreten firma yerel fonlar tarafından yönetiliyor. Trelleborg'da SEB Funds, Dunker Interest, Lannebo Funds, SHB Funds, DFA Funds, Swedbank gibi finans şirketlerinin payı var.